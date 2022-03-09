Події

18:05 09.03.2022

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії забезпечення дієвих гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС.

"Продовжую діалог із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за черговий санкційний пакет проти російського агресора. Були одностайні щодо необхідності забезпечення дієвих гуманітарних коридорів для цивільних. Зачепив ключове для України питання членства в ЄС", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501585005251895301

Теги: #рф #єс #війна #підтримка
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