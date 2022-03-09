Події

17:34 09.03.2022

Зеленський про атаку російських військ на пологовий будинок Маріуполя: Скільки ще буде світ співучасником, ігноруючи терор?

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Президент України Володимир Зеленський назвав звірством авіаналіт російських військ на пологовий будинок у Маріуполі та знову закликав світову спільноту закрити небо над Україною та зупинити вбивства громадян.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що внаслідок авіанальоту російських військ зруйновано пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення та терапію в центрі Маріуполя.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501579297613660160

Теги: #війна #маріуполь #зеленський
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