Події

17:22 09.03.2022

Прем'єр Польщі запропонував вирішувати питання щодо передачі Україні бойових літаків на рівні НАТО

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Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні бойові літаки радянського виробництва, але лише за умови, що відповідне рішення схвалять усі члени НАТО.

"Польща не є учасником бойових дій, як і НАТО... Таке серйозне рішення (про передачу літаків - ІФ) слід ухвалювати на рівні НАТО, причому - одноголосно", - наводить слова прем'єра Associated Press.

Моравецький зазначив, що обговорення цього питання країнами Північноатлантичного альянсу триває.

Теги: #польща #літаки #позиція
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