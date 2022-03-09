Прем'єр Польщі запропонував вирішувати питання щодо передачі Україні бойових літаків на рівні НАТО
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні бойові літаки радянського виробництва, але лише за умови, що відповідне рішення схвалять усі члени НАТО.
"Польща не є учасником бойових дій, як і НАТО... Таке серйозне рішення (про передачу літаків - ІФ) слід ухвалювати на рівні НАТО, причому - одноголосно", - наводить слова прем'єра Associated Press.
Моравецький зазначив, що обговорення цього питання країнами Північноатлантичного альянсу триває.