Події

17:09 09.03.2022

Влада Словаччини схвалила розміщення в країні сил НАТО в рамках посилення східного флангу альянсу

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Уряд Словаччини схвалив розміщення сил НАТО на території країни для посилення східного флангу альянсу, повідомляє агентство Associated Press.

У середу в міністерстві оборони Словаччини заявили, що для посилення обороноздатності країни в ній може бути розміщено приблизно 2,1 тис. військових альянсу. Це стане першим довгостроковим розміщенням сил НАТО на території Словаччини.

Повідомляється, що Німеччина направить приблизно 700 військових, а також ЗРК "Петріот". До 600 військовослужбовців прибудуть із Чехії і до 400 - зі США. Також військові перебазуються до Словаччини з Нідерландів, Польщі та Словенії.

Для початку розміщення військ рішення має бути ухвалено парламентом Словаччини.

Теги: #нато #словаччина #військові #розміщення
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