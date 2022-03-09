У Києві збили російський літак Су-27, він упав на житловий будинок на Осокорках. У ДСНС зазначили, що падіння літака у цьому районі зафіксовано 24 лютого

У Києві збили російський літак Су-27, після чого він упав на житловий будинок у районі Осокорки, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"У Києві на Осокорках впав збитий українськими військовими російський літак Су-27. Ворожий пілот катапультувався, але загинув. Літак упав прямо на приватний будинок, ще одна людина залишилася без житла", - йдеться у повідомленні.

Водночас журналісти "Суспільного" з посиланням на Держслужбу України з надзвичайних ситуацій інформують, що 9 березня інформації про збитий літак на Осокорках не надходило. Останнє падіння російського літака у зазначеному районі було зафіксовано 24 лютого.

Джерело: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/30451347174

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