Події

15:46 09.03.2022

Створено гарячу лінію для охочих надати гумдопомогу населенню або підтримати українських захисників - Мінсоцполітики

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Створено державну гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства соціальної політики України, на цю гарячу лінію можна звернутися з України (безкоштовно) за номером: 0 800 202 600.

Для дзвінків з інших країн (номер також може бути використаний для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв'язку): +380 44 237 00 02.

Теги: #допомога #мінсоцполітики
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