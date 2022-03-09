Створено гарячу лінію для охочих надати гумдопомогу населенню або підтримати українських захисників - Мінсоцполітики

Створено державну гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства соціальної політики України, на цю гарячу лінію можна звернутися з України (безкоштовно) за номером: 0 800 202 600.

Для дзвінків з інших країн (номер також може бути використаний для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв'язку): +380 44 237 00 02.