Кулеба не покладає на переговори з Лавровим завищених очікувань, але обіцяє витискати по максимуму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що не покладає на переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 березня в Анталії завищених очікувань, але обіцяє витискати якнайбільше на користь України та українського народу.

"Готуємось до переговорів із моїм російським колегою, міністром Лавровим. Завтра вони відбудуться. Ми дуже серйозну наразі виконуємо роботу для того, щоб максимально ефективно їх провести. Але відверто вам скажу, що очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але, безумовно, витискатимемо по максимуму", - сказав Кулеба у прямому ефірі на Facebook у середу.

Він наголосив, що інтересом України є припинення вогню, звільнення територій України та вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією.

Кулеба зазначив, що завдяки діям сил оборони України та їх героїзму, непорушності позиції президента України Володимира Зеленського, спільним скоординованим діям України з партнерами щодо запровадження санкцій, підтримці оборони України та ізоляції Росії, він їде на переговори з Лавровим із сильною позицією.

"Ми сильні, впевнені в собі, витискатимемо максимум на користь України та українського народу. Що ми отримаємо на виході - це вже інше питання, це залежить, зокрема, від того, з якими інструкціями та директивами їде на ці переговори пан Лавров. Я сподіваюся, що він підійде до цих переговорів сумлінно, не з пропагандисткою перспективи, а із завданням пошуку рішення, як припинити цю війну, розв'язану Росією", - розповів глава українського МЗС.