Зеленський російським солдатам: На вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів із закликом "піти додому".

"Майже два тижні нашого спротиву показали вам, що ми не здамося. Що ми воюватимемо, доки не повернемо свою землю і доки не відповімо сповна за всіх наших убитих людей. За вбитих дітей", - сказав він у відеозверненні в середу вдень.

"Ви ще можете врятуватися. Якщо просто підете", - заявив Зеленський, закликавши солдатів "не вірити своїм командирам, коли вони кажуть вам, що маєте ще шанси в Україні".

"Вас тут нічого не очікує. Крім полону чи загибелі, ви заберете наші життя і віддасте свої. І ми знаємо – у нас є перехоплення – що ваші командири вже все розуміють. Потрібно закінчувати цю війну. Потрібно повертатись до миру. Ідіть із наших будинків, ідіть до себе", - сказав президент.