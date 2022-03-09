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11:42 09.03.2022

Кулеба закликав Німеччину надати Україні більше зброї

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати Україні більше зброї та наголосив, що Німеччина має ухвалювати більше рішень для того, щоб зупинити агресію РФ.

"Україна потребує допомоги. Дайте більше зброї, щоб ми могли себе захищати. Допоможіть нам захистити наше небо, сприяйте наданню нам бойових літаків, надайте більше серйозної протитанкової, протиповітряної, протиракетної зброї. Запровадьте ще жорсткіші санкції проти Росії, зокрема відмову від російських енергоносіїв, відключення Сбербанку від SWIFT, замороження кореспондентських рахунків російських банків і компаній, заборону входження російських кораблів до європейських портів", - написав Кулеба у статті для Die Wet у середу.

Міністр зазначив, що Україна потребує постійного публічного тиску на Росію з боку партнерів, включно з вимогою припинити воєнні злочини та дозволити гуманітарні коридори для порятунку цивільного населення.

"Ми вдячні за вже прийняті протягом цих двох тижнів рішення. Ми бачимо, що Німеччина змінила свій підхід. Німеччина зробила низку складних кроків, хоч і трагічно запізнілих. Але Путін не зупиняється. Продовжують гинути безневинні українські чоловіки, жінки та діти. Рішень має бути більше, але головне – вони мають бути проактивними, вони мають бути негайними, почуйте нарешті Україну і дійте, доки ми не загинули, і Путін не пішов далі! Ми повинні зупинити цього варвара зараз, доки він не зруйнував усю Європу. Я, міністр закордонних справ держави, яка воює за своє право на існування, не можу спокійно чути, що Німеччина потребує більше часу для ухвалення рішень про передання зброї, скептично дивиться на прийняття України до Євросоюзу, стримано ставиться до запровадження нових потужних, а не номінальних санкцій проти Росії", - наголосив Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна попереджала Німеччину.

"Ми просили дати зброю, і у відповідь чули розповіді про "історичну відповідальність", яка чомусь поширювалася на росіян, але не на українців. Ми просили не будувати "Північний потік-2". Але ви казали, що це суто комерційний проект. Ми застерігали, що Путін – це зло такого масштабу, якого світ не бачив вісімдесят років. Ми просили не повторювати помилки минулого й зупинити його до катастрофи. Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним. Це нам, українцям, він може брехати, а вам, німцям, ні – думали ви… А потім ви самі усвідомили свої помилки… Зараз ви даєте нам зброю, знищили російський газопровід і підтримали перші серйозні санкції… Чому цього не можна було зробити одразу, коли вас просили про це? Невже треба було дочекатися, коли помиратимуть від зневоднення та страшних авіаційних бомб українські діти?", - зазначив Кулеба.

Джерело: https://www.welt.de/debatte/article237405317/Kublea-Deutschland-hat-eine-Heldentat-vollbracht-Nein-Ihr-tut-viel-zu-wenig.html

Теги: #зброя #німеччина #кулеба
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