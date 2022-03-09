Події

11:16 09.03.2022

Зеленський обговорив шляхи посилення санкційного тиску на Росію з прем'єр-міністром Канади

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої обговорювалася оборонна співпраця між країнами, а також шляхи посилення санкційного тиску на Росію.

"Поговорив із моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади та про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - написав Зеленський у твіттері в середу.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501484517583998978

Теги: #канада #угода #дипломатія
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