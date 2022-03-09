Кабмін затвердив порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.

Відповідно до постанови №220 від 7 березня, цей порядок визначає механізм надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, від фізичних і юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки.

Відповідно до порядку, одержувачами коштів є: обласні та міські військові адміністрації; районні військові адміністрації та виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад; заклади, санаторії, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, благодійні організації та громадські об'єднання.

Кошти, що надійшли на рахунок для надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, спрямовуватимуться на: задоволення продовольчих потреб – закупівлю продуктів харчування, зокрема дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення; забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами — закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення; забезпечення медичними засобами — закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення; евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів; забезпечення гуманітарною допомогою – оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України; облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям); оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.