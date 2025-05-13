Інтерфакс-Україна
Події
12:53 13.05.2025

Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою

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Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів врегулював питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою до набрання чинності порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, визначено умови, за яких допускається державна реєстрація транспортних засобів, ввезених на митну територію України до набрання чинності порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою, а також визначено перелік документів, які подаються до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (МВС) для здійснення державної реєстрації чи тимчасового державного обліку транспортних засобів, у тому числі транспортних засобів, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці.

 

Теги: #кабмін #гумдопомога #авто

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