Події

09:21 09.03.2022

Бучанська міськрада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля у середу

1 хв читати

Бучанська міська рада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля у середу.

"Повідомте друзям і сусідам! Сьогодні проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва. Лише жінки та діти", - йдеться у повідомленні Бучанської міської ради у Facebook.

Наголошується, що 10:40-11:00 перед приміщенням Бучанської міської ради будуть автобуси, а у Ворзелі на вулиці Курортній, 25 (район залізничної станції).

"Пересувайтеся до пунктів збору пішки. Із собою беріть лише необхідні речі", - наголошують у міськраді.

Теги: #буча #евакуація #київщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:36 09.03.2022
Завершився другий етап евакуації із Сум – начальник Полтавської ОВА

Завершився другий етап евакуації із Сум – начальник Полтавської ОВА

21:24 08.03.2022
Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

20:42 08.03.2022
Київська ОВА: Робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії РФ

Київська ОВА: Робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії РФ

18:43 08.03.2022
Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова – мер Житомира

Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова – мер Житомира

17:48 08.03.2022
Майже 2 тис. людей евакуйовано з Ірпеня у вівторок - Нацполіція

Майже 2 тис. людей евакуйовано з Ірпеня у вівторок - Нацполіція

17:47 08.03.2022
Унаслідок обстрілу в Калинівці були зруйновані та спалахнули дві складських будівлі, постраждалих немає – ДСНС

Унаслідок обстрілу в Калинівці були зруйновані та спалахнули дві складських будівлі, постраждалих немає – ДСНС

17:39 08.03.2022
У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

17:28 08.03.2022
У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

16:21 08.03.2022
Із Сум виїхала друга евакуаційна колона – голова Полтавської ОДА

Із Сум виїхала друга евакуаційна колона – голова Полтавської ОДА

16:17 08.03.2022
У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами

Росія втратила з 24 лютого в Україні понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 вертоліт – Генштаб ЗСУ

У результаті обстрілу в Сєвєродонецьку загинули десятеро людей, ще десять – постраждали – голова Луганської ОВА

У результаті авіаудару в Сумах загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім осіб поранено – голова Сумської ОДА

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію – генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Маріуполь залишається в облозі, а в Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА

Унаслідок авіанальоту РФ на с. Донець Харківської області загинули одна доросла людина і 7-річна дитина – ДСНС

Кабмін затвердив порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану

МАГАТЕ вже не отримує дистанційних даних із систем контролю на ЧАЕС

Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами

Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами - Верещук

Ніч у Києві пройшла спокійно, столиця допомагає з евакуацією жителів Гостомелю, Ірпеня та Бучі

УКРАЇНА ТА РФ ПОГОДИЛИ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ З 9:00 ДО 21:00 ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ШІСТЬМА КОРИДОРАМИ - ВЕРЕЩУК

Під егідою Червоного хреста організовано "зелений коридор" для евакуації жителів Енергодара до Запоріжжя

Ворог не веде наступальних дій, продовжує завдавати ракетних ударів по житлових районах околиці Харкова – голова ОВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА