Події

08:59 09.03.2022

Кабмін дозволив керівникам держорганів на час воєнного стану самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників

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Кабінет Міністрів надав право керівникам державних органів до скасування воєнного стану самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників.

Відповідно до постанови №221 від 7 березня, уряд надав право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Також Кабмін рекомендував керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати це положення та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.

Теги: #оплата #війна #держоргани #бездіяльність
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