США відхилили пропозицію Польщі про передачу МіГ-29

УКРАЇНА – Сполучені Штати відхилили "несподівану пропозицію" Польщі передати свої винищувачі МіГ-29 російського виробництва на базу США в Німеччині як спосіб поповнити ВПС України для захисту від вторгнення російських сил, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати намагаються прискорити поставки зброї в Україну, але перспектива перельоту бойової авіації з території НАТО в зону бойових дій "викликає серйозні занепокоєння у всього НАТО", зазначили в Пентагоні.

"Нам просто незрозуміло, що для цього є істотне обґрунтування", – сказав речник Пентагону Джон Кірбі щодо пропозиції Польщі.

"Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних матеріально-технічних проблем, які воно створює, але ми не вважаємо пропозицію Польщі розумною".

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило у вівторок, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати у розпорядження Сполучених Штатів. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те саме.

У Держдепі заявили, що польська пропозиція була несподіваною для США.

"Наскільки мені відомо, це не погоджувалося з нами, що вони планували передати нам ці літаки", - сказала заступник держсекретаря Держдепартаменту з політичних питань Вікторія Нуланд під час слухання комітету Сенату із закордонних справ.

"Тому я думаю, що це був несподіваний крок із боку поляків", - сказала вона.

Законодавці США прагнуть прискорити військову допомогу Україні та наполягають на тому, щоб адміністрація Байдена спростила передачу літаків.

Польща підтримує Україну оборонною зброєю, але заявила, що не відправлятиме літаки, оскільки не є прямою стороною конфлікту.

Міністерство оборони Росії раніше попередило, що країни, які пропонують аеродроми Україні для нападів на Росію, можуть вважатися стороною конфлікту.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/ukr/news/2022/03/9/7135555/