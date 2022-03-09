Ворог продовжує зосереджувати зусилля на захопленні великих міст - Генштаб ЗСУ

УКРАЇНА – Російський агресор продовжує зосереджувати зусилля на захопленні великих міст, створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим і частиною РФ та виходом на кордони Луганської та Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Під час ведення воєнних дій на території України окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Так, за наявною інформацією, 14-а окрема бригада спеціального призначення втратила понад 400 військовослужбовців, БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ у зв'язку з втратою боєздатності.

На Поліському напрямку противник продовжує утримувати раніше зайняті рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянку, Копилів, Бучу, Демидів.

На напрямку з смт Бабинці ворог вів наступальні дії, був зупинений та перейшов до оборони поблизу міста Буча.

У села Бузова, незважаючи на понесені численні втрати, агресор просунувся до району села Ясногородка.

На Сіверському напрямку окупанти не залишають спроб опанувати місто Чернігів.

З району міста Глухова ворог намагався вклинитися в оборону оперативного угруповання військ ЗС України, був зупинений.

На Слобожанському напрямку ворог не залишає спроб блокувати Харків із півночі, одночасно завдає ракетно-бомбових ударів у цивільну інфраструктуру з метою залякування цивільного населення.

На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії за напрямками Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Провівши невдалий наступ у Троїцькому районі, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

На Таврійському та Південному напрямках супротивник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується завдання ударів у цивільні та військові об'єкти крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268038475509238?__cft__[0]=AZWurgKWPyICATxpIps0nCAjiGuK_9sDEgz8BYKQYkIzFkHx75W4W4ej6UOMhEogclaEHDl474bpNsNS8Q1aaNumJBYbgBJO4Z21bSnXiJURrpixEfzjCg2VVLAOMBU0uEIF7OXHjmU_2DsCtMxoDaKmqK1juamegxrhsB2XWKOcmMhsbdKJnk5kgLerad3wfdA&__tn__=%2CO%2CP-R