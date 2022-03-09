У результаті обстрілів в Охтирці одна людина загинула, 14 поранені – голова Сумської ОДА

УКРАЇНА – У результаті обстрілів міста Охтирка Сумської області 1 особа загинула, 14 поранено, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"У результаті обстрілів цивільної, а не військової, як зазначає російська пропаганда, інфраструктури 1 особа загинула, 14 поранено. Втім, цифри не є остаточними, поки порахувати жертв складно", - написав Живицький у Telegram-каналі в середу вночі.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/920