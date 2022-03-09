Завершився другий етап евакуації із Сум – начальник Полтавської ОВА

Завершився другий етап евакуації із Сум, друга колона евакуйованих прибула до Полтави, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно! 5 тисяч осіб та 1 тисяча приватних автомобілів у безпеці. Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – наші жінки та діти. Є також громадяни Туреччини. З Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитись, надаємо притулок", - написав Лунін у телеграм-каналі в середу.

Джерело: https://t.me/DMYTROLUNIN/515