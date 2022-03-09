Член Єврокомісії не виключає регулювання цін на електроенергію в ЄС для захисту споживачів

Член Європейської Комісії (ЄК) з енергетики Кадрі Сімсон вважає, що за нинішніх цін на газ у країнах ЄС заходів захисту споживачів, що вживаються з минулої осені, недостатньо, й відповідна робота триватиме.

"У наших надзвичайних обставинах уряди (країн ЄС) мали регулювати ціни на електроенергію. Це можливо, європейські юридичні рамки таке дозволяють", - сказала єврокомісар у вівторок на пресконференції в Страсбурзі.

Вона повідомила, що Єврокомісія опублікувала деталізовані керівні вказівки щодо використання таких рамок.

"І ми також створимо нові часові рамки для надання державної допомоги (...), щоб пом'якшити наслідки від цін на енергоносії для європейців і європейських підприємств", - пояснила член ЄК.

У Страсбурзі у вівторок Європейська Комісія обговорювала енергетичну безпеку ЄС і зниження залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв.