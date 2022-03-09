Події

00:06 09.03.2022

Війну потрібно закінчувати й сідати за стіл предметних переговорів - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну потрібно закінчувати й сідати за стіл переговорів.

"Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних і предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

За його словами, "дуже важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великій Британії, Євросоюзу, Канаді, Австралії, Японії та іншим вільним країнам світ тільки наслідуватиме. А отже, його не обманути. Санкції не обійти".

Зеленський також подякував "росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці та борються. Борються щодня за нас і за себе. Тому що борються за мир".

Теги: #війна #переговори #зеленський
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