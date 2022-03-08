Події

23:07 08.03.2022

Данці б'ються за Україну всередині ЄС, як вікінги, - Кулеба

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом і заявив, що данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі.

"Україна і Данія розділяють історичну спадщину вікінгів. Сьогодні українці б'ються, як вікінги, проти російських загарбників на полі бою, а данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501294442308718595?s=20&t=vG6hz_Wr-wG4hfcLvZF8gg

Теги: #війна #данія #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 09.03.2022
Війну потрібно закінчувати й сідати за стіл предметних переговорів - Зеленський

Війну потрібно закінчувати й сідати за стіл предметних переговорів - Зеленський

23:35 08.03.2022
Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

23:28 08.03.2022
У Житомирській області внаслідок авіаудару загинули 5 людей, 2 з них - діти, повідомляє ДСНС

У Житомирській області внаслідок авіаудару загинули 5 людей, 2 з них - діти, повідомляє ДСНС

23:04 08.03.2022
До Києва прибуло близько 40 тисяч іноземних військових, для канадців створено окремий підрозділ - канадський телеведучий

До Києва прибуло близько 40 тисяч іноземних військових, для канадців створено окремий підрозділ - канадський телеведучий

22:05 08.03.2022
ДК "Укроборонпром" виплатить премію $1 млн за викрадений або трофейний літак противника – Арахамія

ДК "Укроборонпром" виплатить премію $1 млн за викрадений або трофейний літак противника – Арахамія

21:46 08.03.2022
"Вагнерівці" вже беруть участь в агресії проти України - ГУР Міноборони

"Вагнерівці" вже беруть участь в агресії проти України - ГУР Міноборони

21:24 08.03.2022
Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

20:42 08.03.2022
Київська ОВА: Робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії РФ

Київська ОВА: Робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії РФ

20:37 08.03.2022
Кулеба та Бербок обговорили способи захисту мирного населення України від військових злочинів РФ та забезпечення гуманітарних коридорів

Кулеба та Бербок обговорили способи захисту мирного населення України від військових злочинів РФ та забезпечення гуманітарних коридорів

19:59 08.03.2022
Україна залучила 6,6 млрд грн на другому аукціоні військових облігацій

Україна залучила 6,6 млрд грн на другому аукціоні військових облігацій

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща передає усі свої МіГ-29 у розпорядження США - МЗС

Ворог наніс авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі - Нацполіція

Шмигаль закликає людей всього світу виходити на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

ОСТАННЄ

ЦБ Росії заборонив купівлю готівкової валюти, обмежив її видачу з вкладів сумою $10 тис. терміном на півроку

PepsiCo призупиняє продаж прохолоджувальних напоїв у РФ

Fitch знизило рейтинг Росії в іноземній валюті до "C" з "B"

Unilever зупинив операції в Україні й зупиняє інвестиції та експорт/імпорт в РФ

Член Єврокомісії не виключає регулювання цін на електроенергію в ЄС для захисту споживачів

Перший гуманітарний коридор - це відсоток від того, що потрібно зробити, - Зеленський

Рішення США про заборону імпорту російської нафти - потужний сигнал усьому світові - Зеленський

Посол Польщі в Україні залишається в Києві

ПЕРШИЙ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР - ЦЕ ВІДСОТОК ВІД ТОГО, ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ВІЙНУ ТРЕБА ЗАКІНЧУВАТИ Й СІДАТИ ЗА СТІЛ ПРЕДМЕТНИХ ПЕРЕГОВОРІВ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА