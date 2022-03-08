Данці б'ються за Україну всередині ЄС, як вікінги, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом і заявив, що данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі.

"Україна і Данія розділяють історичну спадщину вікінгів. Сьогодні українці б'ються, як вікінги, проти російських загарбників на полі бою, а данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501294442308718595?s=20&t=vG6hz_Wr-wG4hfcLvZF8gg