Події

22:26 08.03.2022

У Міноборони закликають українців не поширювати в соцмережах інформацію про передані Україні зброю і техніку

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати в соціальних мережах інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну чи передали.

"Шановні співвітчизники - величезне прохання до перемоги не поширювати інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали. Не треба радісних постів! Зараз війна - інші реалії. Це дуже чутлива тема і ви все одно не володієте достовірною інформацією, бо вона з грифом "таємно". Ви цими постами й репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки й не пишіть", – написала вона у Facebook у вівторок.

Маляр наголосила, що на цю тему в разі потреби мають право висловлюватися лише офіційні особи та органи влади.

Джерело: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2105592986266399

Теги: #міноборони #заклик
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