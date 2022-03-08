Нацбанк придбав військові облігації на 20 млрд грн

Національний банк України в умовах воєнного стану та з урахуванням необхідності фінансування Збройних сил України для протидії військовій агресії Росії у вівторок уперше ухвалив рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.

"Водночас Національний банк фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах. Такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності та сприятиме швидшому відновленню ринкових засад функціонування економіки та фінансових ринків у післявоєнний час", - наголошується в повідомленні НБУ у вівторок.

Нацбанк зазначив, що сума купівлі військових облігацій становить близько 1,3% від загальної суми видатків держбюджету України на 2022 рік.

У НБУ наголосили, що сьогодні його підтримка не є винятковим чи головним джерелом фінансування видатків уряду.

"Попри воєнні дії, українські підприємства продовжують сплачувати податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Масштабну військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні надають міжнародні партнери. Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду визначатиметься окремими рішеннями Національного банку", - зазначили в НБУ.

У центробанку пояснили, що враховуватимуться перебіг воєнних дій, соціально-економічний розвиток в Україні, ситуація на фінансових ринках та в державних фінансах, а також можливості наповнення державного бюджету з інших джерел.

"Надання кредитів державі з боку Національного банку є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану. Після завершення війни й повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету", – вкотре наголосили в НБУ.

Регулятор уточнив, що для надання можливості проведення таких операцій між урядом та Нацбанком Верховна Рада внесла відповідні зміни до законодавства: тимчасово (на період дії воєнного стану) зупинено дію статті 54 закону про "Національний банк України", яка забороняє надання НБУ кредитів державі.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій – до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк.

На перших двох комерційних аукціонах із розміщення цих річних паперів 1 та 8 березня покупці придбали їх відповідно на 8,1 млрд грн та 6,6 млрд грн під 11% річних.