Події

22:07 08.03.2022

Макрон і Блінкен провели зустріч у Парижі, обговорили протидію війні РФ проти України

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Президент Франції Еммануель Макрон і державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Парижа, обговорили координацію країн у підтримці України та протидії неспровокованій війні РФ.

"Було приємно зустрітися з президентом Франції сьогодні в Парижі. Франція була постійним партнером за багатьма спільними глобальними викликами, і я розраховую на нашу подальшу тісну координацію в підтримці України та протидії неспровокованій і невиправданій війні Москви", - написав Блінкен у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1501281108809424903

Теги: #зустріч #блінкен #макрон
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