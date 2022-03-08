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21:24 08.03.2022

Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

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Члени спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ продовжують евакуюватися у безпечніші місця в Україні, повідомляє Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Члени національної місії продовжують переміщатися у безпечніші місця на території України, зокрема з використанням транспортних засобів ОБСЄ. Через збройну жорстокість, що триває, ті, хто в Маріуполі, чекають безпечної можливості зробити це", - повідомила ОБСЄ у вівторок у Твіттері.

Джерело: https://twitter.com/OSCE/status/1501267553963757572?fbclid=IwAR3RT7gmITZpc_p6_qzu08hWGhQr2wiAK_blsTgOkbaY8ftoWMxKBqNDIE4

Теги: #евакуація #війна #обсє
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