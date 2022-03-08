Російські окупанти не дозволяють створити "зелені коридори" для евакуації з Ізюму

Створити "зелені коридори" для евакуації жінок, дітей, людей похилого віку, хворих та поранених з м. Ізюм Харківської області не дозволяють дії російських окупантів, які обстрілюють місто та здійснюють авіанальоти.

"Російські терористи взяли в заручники місто Ізюм. Вже майже тиждень ми намагаємося створити "зелені коридори" для евакуації ізюмчан, але російські окупанти категорично відмовляються від цього і нарощують обстріли міста", - написав на своїй сторінці у Facebook начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"Десятки тисяч мирних жителів, жінок, дітей, людей похилого віку, хворих і поранених взяли в полон російські терористи. Вони не випускають їх із міста і навмисно ховаються за їхніми спинами від наших Збройних сил", - додав він.

За його словами, через це Ізюм перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

"Ми намагаємося доставляти містом гуманітарну допомогу, але через постійні обстріли, на жаль, не встигаємо добиратися до всіх укриттів та бомбосховищ із людьми", - написав Стрельник.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав ситуацію на Ізюмщині складною, але запевнив, що щойно з'явиться можливість, евакуацію мирного населення буде проведено оперативно.

"Українці вистояли і не здали місто, хоча були пропозиції та спроби від Росії зробити так звані зелені коридори для ворожої техніки. Ворог отримав відсіч. Тепер намагається чинити терор проти мирного населення. У нас все готове до евакуації, але військова ситуація нам поки що не дозволяє цього зробити. Щойно буде хоч маленька можливість, ми це зробимо оперативно! Тим часом намагаємося доставляти в Ізюм гуманітарні вантажі", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Він також повідомив, що ворог намагався пошкодити об'єкти критичної інфраструктури Харкова.

"Тримаємо оборону Харкова. Наші Збройні сили України зміцнюються. Ворог від безсилля застосовує авіаційні удари по житлових масивах та критичній інфраструктурі. Ворог влучав в обленерго, там розташовані основні підстанції, та намагався пошкодити ТЕЦ-5", - написав Синєгубов.