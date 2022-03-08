Події

21:03 08.03.2022

Ворог наніс авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі - Нацполіція

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Ворог наніс авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі - Нацполіція

Російські війська завдали авіаудару по військовій частині у Бориспільському районі Київської області, повідомляє Національна поліція України.

"Авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі! Сьогодні приблизно о 18-й годині ворог скинув снаряд у районі Бабкіна. Є травмовані", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Наразі поліція проводить огляд найближчих будинків на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/286179783652059

Теги: #бориспіль #постраждалі #авіаудар
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