McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

наголошується у заяві компанії на її сайт у вівторок.

McDonald's зазначив, що його 62 тис. працівників у Росії продовжуватимуть отримувати зарплату.

"У міру просування вперед McDonald's продовжуватиме оцінювати ситуацію і визначати, чи потрібні будь-які додаткові заходи. На цьому етапі неможливо передбачити, коли ми зможемо знову відкрити наші ресторани в Росії", - йдеться у повідомленні.

McDonald's мав приблизно 850 ресторанів у Росії на кінець минулого року.