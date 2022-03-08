Україна залучила 6,6 млрд грн на другому аукціоні військових облігацій

Україна 8 березня провела другий аукціон із розміщення військових облігацій внутрішньої державної позики, на якій продала ці річні папери на 6,6 млрд грн під 11% річних.

Як повідомив Мінфін, також відбувся ще один аукціон, на якому було залучено 0,13 млрд грн під 10% річних на два місяці.

Тижнем раніше на дебютному аукціоні обсяг продажу "військових" облігацій склав 8,1 млрд грн, 2-місячних – 0,2 млрд грн, ставки розміщення були такими самими.

Кошти від військових облігацій будуть використані для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, уточнювало міністерство.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій – до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, однак, за наявною інформацією, поки що він відсутній серед покупців.

Востаннє військові облігації Мінфін продавав після початку війни з Росією на Донбасі у 2014 році.