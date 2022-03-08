Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

Президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію визнати Росію "державою-терористом". Він заявив про це у вівторок, виступаючи за допомогою відеозв'язку у британській Палаті громад.

"Зміцніть санкції проти "держави-терориста". Визнайте її (Росію - ІФ-У) державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви мусите. До чого вас зобов'язує велич вашої держави та вашого народу", - сказав він.

"Як не нагадати вам слова, які Велика Британія вже чула, але вони знову актуальні", - сказав Зеленський.

"Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми боротимемося на морях, ми битимемося в повітрі, ми захищатимемо нашу землю, якою б не була ціна. Ми битимемося в лісах, полях, на узбережжі, у лісах і селах, на вулицях, ми битимемося на пагорбах", - сказав він, перефразувавши знамениту промову Вінстона Черчилля, яку він виголосив 4 червня 1940 року в Палаті громад.

"Хочу від себе додати: ми битимемося скрізь - на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра, але ми не здамося", - заявив він.

Він також висловив подяку за підтримку прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. "Я тобі вдячний, Борисе", - сказав Зеленський.