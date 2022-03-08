Події

19:45 08.03.2022

Зеленський закликав британський парламент визнати Росію "державою-терористом"

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Президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію визнати Росію "державою-терористом". Він заявив про це у вівторок, виступаючи за допомогою відеозв'язку у британській Палаті громад.

"Зміцніть санкції проти "держави-терориста". Визнайте її (Росію - ІФ-У) державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви мусите. До чого вас зобов'язує велич вашої держави та вашого народу", - сказав він.

Теги: #британія #велика #зеленський
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