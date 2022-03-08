Мінкультури запустило проєкт створення контенту різними мовами ₩AW: War Against War

Міністерство культури та інформаційної політики запустило проєкт зі створення відео та текстового контенту різними мовами ₩AW: War Against War.

"Наш МКІП спільно з українськими креативниками та журналістами МКІП об’єднався у інформаційний полк - ₩AW: War Against War. Інформаційні війська створюватимуть відео та тексти різними мовами, розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, росія", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що "українці спостерігають шалену кількість інформації, яку генерують та створюють волонтери з різних сфер. І це надзвичайно важливо, адже всі вони посилюють інформаційний спротив нашої країни та показують правду світу. Сьогодні будь-який ролик або фото - це не просто контент. Це підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій російської федерації щодо України. І ми маємо збільшувати їхню кількість аби не залишити ворогу жодного шансу на пропагандистську брехню", - йдеться у повідомленні.

У Мінкультури закликали українців розповсюджувати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках.

"Зараз для нашої країни дуже важливою є інформаційна підтримка та солідарність у діях. Усі ми повинні об'єднуватися в інформаційному контексті цієї кривавої війни. Єдиним фронтом легше перемагати", - наголосили в міністерстві.

Цей інформаційний полк можна буде знайти в соцмережах:

Інстаграм - https://instagram.com/waw_war_against_war; канал у телеграмі – https://t.me/WAW_WarAgainstWar; ₩AW на сайті МКІП - https://war-info.mkip.gov.ua; YouTube МКІП - https://www.youtube.com/c/MipGovUa; ₩AW плейлист на ютубі МКІП — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR

Контактна форма для всіх, хто має можливість сприяти дистрибуції відеоконтенту за посиланням: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6.

Контактна форма для креативних команд, які бажають співпрацювати з AW: War Against War: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1298