Журналісти The New York Times на якийсь час покинуть Росію

Американська газета The New York Times вирішила на якийсь час вивезти з Росії своїх журналістів у зв'язку з новим законом про поширення фейкових новин про Збройні сили РФ, повідомив заступник головного редактора видання Кліфорд Леві.

"Ми працювали з юрконсультантами, службами безпеки та нашою командою вкрай досвідчених журналістів у регіоні, щоб зрозуміти потенційні наслідки цього останнього маневру (закону про фейки – ІФ). Щоб захистити співробітників нашої редакції, поки що ми вивозимо їх із країни. Ми сподіваємося повернути їх так скоро, як це буде можливо, і уважно слідкуємо за ситуацією", - йдеться у заяві помічника головного редактора міжнародного відділу The New York Times Майкла Слекмана, яку опублікував Леві у Twitter.

У заяві зазначається, що The New York Times продовжуватиме висвітлювати події в Україні.