Події

17:21 08.03.2022

Зрадника, який повернувся в Україну у складі російських військ, узято в полон на Житомирщині – СБУ

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Російського військового – колишнього українського військовослужбовця ВМС, який утік до Криму у 2014 році, взяли у полон на Житомирщині, повідомляє СБУ.

"СБУ масово затримує зрадників, які зараз повернулися в Україну у складі російських військ. Майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога, зрадив присязі та вступив на військову службу до збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні СБУ у телеграм-каналі відомства.

За інформацією СБУ, у березні 2014 року він отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій.

"Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині. Тепер доведеться відповідати не лише за війну, а й за зраду України у 2014 році", - наголошують у СБУ.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3855

Теги: #сбу #зрадники
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