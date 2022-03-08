Зеленський подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував останньому за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до Євросоюзу.

"Поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про гуманітарну ситуацію в Україні, жертви серед мирного населення, перебіг евакуації та доправлення гуманітарних вантажів. Подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на Росію та підтримку вступу України до ЄС", написав Зеленський у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501204883210489863