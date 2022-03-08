Події

16:35 08.03.2022

За останні шість днів до України надійшло 20 тис. тонн гумдопомоги - Шмигаль

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За останні шість днів український кордон перетнули майже 3 тис. вантажівок, які ввезли 20 тис. тонн гуманітарної допомоги, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від імені уряду хочу подякувати нашим партнерам, усім людям, які сьогодні допомагають Україні. За останні шість днів український кордон перетнули майже 3 000 вантажівок, які ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це переважно продукти харчування, одяг, медикаменти та медичні засоби, які уряд уже спрямовує до регіонів", - сказав Шмигаль у зверненні у вівторок удень.

Окрім того, за його словами, понад 10 млрд грн надійшло на рахунок спеціально створений Національним банком України для підтримки української армії.

Теги: #війна #допомога #премєр
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