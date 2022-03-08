Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність НАТО до колективного захисту від будь-якої загрози.

"Президент Байден дав дозвіл скерувати до Європи ще 7 тис. військових і розмістити додаткові війська на східному крилі НАТО, зокрема спрямувати винищувачі для охорони повітряного простору країн Балтії", - сказав він на пресконференції у Таллінні у вівторок.

"Як сказав президент Байден, ми захищаємо кожен дюйм території НАТО всіма силами нашої колективної оборони. Наша прихильність до статті 5 (статуту НАТО) непохитна: напад на одного - це напад на всіх. Разом із союзниками з НАТО ми готові протистояти будь-якій загрозі", - заявив Блінкен.

Пообіцявши збільшення допомоги Україні, держсекретар висловив тривогу у зв'язку із становищем мирного населення. "Дедалі більше вбитих і поранених. На сьогодні вже 1,7 млн людей втекли з України, 700 тис. людей - внутрішні біженці", - сказав Блінкен.

Він повідомив, що обговорюється можливість встановлення нафтового ембарго щодо Росії. "Президент Байден говорив про це з прем'єр-міністром Великої Британії та з президентом Франції. Водночас потрібно зробити все, щоб не бути енергозалежними від Росії. Наразі створюється ґрунт для таких змін. Це означає просування до відновлюваної енергії та вжиття інших заходів зеленого повороту", - наголосив держсекретар.