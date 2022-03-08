Події

15:01 08.03.2022

Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров

1 хв читати

Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених на території Російської Федерації, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме карток Mastercard і Visa, випущених на території РФ, з 9 березня", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/zedigital/1298

Теги: #рф #відмова #криптобіржа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 08.03.2022
Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проектів РФ

Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проектів РФ

14:41 08.03.2022
План Путіна вербувати бойовиків із Сирії – тупий хід, щоб навіяти страх – генерал США у відставці, військовий аналітик Гертлінґ

План Путіна вербувати бойовиків із Сирії – тупий хід, щоб навіяти страх – генерал США у відставці, військовий аналітик Гертлінґ

14:39 08.03.2022
Світ може зробити більше, щоб допомогти Україні в боротьбі з Росією - Кулеба

Світ може зробити більше, щоб допомогти Україні в боротьбі з Росією - Кулеба

13:53 08.03.2022
Україна повинна мати колективний договір безпеки з усіма сусідами, зокрема РФ, і провідними державами світу – Зеленський

Україна повинна мати колективний договір безпеки з усіма сусідами, зокрема РФ, і провідними державами світу – Зеленський

12:43 08.03.2022
Військові РФ пошкодили будівлю генконсульства Греції та офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі, зруйновано приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану й Албанії в Харкові - МЗС

Військові РФ пошкодили будівлю генконсульства Греції та офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі, зруйновано приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану й Албанії в Харкові - МЗС

12:40 08.03.2022
Сили спротиву збили ворожий літак на Херсонщині - А. Геращенко

Сили спротиву збили ворожий літак на Херсонщині - А. Геращенко

12:33 08.03.2022
Генерал-майору РФ, який наказував бомбити Харківщину, оголошено про підозру - прокуратура

Генерал-майору РФ, який наказував бомбити Харківщину, оголошено про підозру - прокуратура

12:09 08.03.2022
Авіація РФ використовує некеровані авіаційні бомби для бомбардування українських міст - ГУР Міноборони

Авіація РФ використовує некеровані авіаційні бомби для бомбардування українських міст - ГУР Міноборони

11:49 08.03.2022
У Росії вважають, що їхня армія справді воює з нацистами в Україні, це якась сюрреалістична історія, яку вони самі собі вигадали, - Подоляк

У Росії вважають, що їхня армія справді воює з нацистами в Україні, це якась сюрреалістична історія, яку вони самі собі вигадали, - Подоляк

09:29 08.03.2022
РФ втратила з 24 лютого в Україні майже 12 тис. військових, 303 танки та 48 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила з 24 лютого в Україні майже 12 тис. військових, 303 танки та 48 літаків – Генштаб ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

Загроза ядерним об'єктам України зберігається на найвищому рівні – голова ядерного регулятора України

Shell вийде з усіх проєктів у РФ, припинить купувати нафту, трубний газ та СПГ, закриє АЗС

Україну за 12 днів війни залишили понад 2 млн людей - ООН

ОСТАННЄ

Евакуація у Романівці триватиме до 17:00 – мер Ірпеня

Генпрокурор Німеччини розпочав розслідування воєнних злочинів військ РФ в Україні - Der Spiegel

Маріупольська міськрада просить деблокувати місто і відкрити гуманітарний коридор

Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

"АТБ" повертає на полиці продукцію Roshen та "Наша Ряба"

Японська платіжна система JCB призупинила роботу в Росії, а американська Discover – реєстрацію у Центробанку РФ

У Запорізькій області запрацювала необхідна модель евакуації – голова ОВА

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

Бійці тероборони української столиці дарують квіти жінкам в авто

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА