Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров
Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених на території Російської Федерації, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме карток Mastercard і Visa, випущених на території РФ, з 9 березня", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Джерело: https://t.me/zedigital/1298