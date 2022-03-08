Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров

Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених на території Російської Федерації, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме карток Mastercard і Visa, випущених на території РФ, з 9 березня", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/zedigital/1298