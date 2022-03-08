Україна просить етичний та соціально відповідальний глобальний бізнес припинити чи призупинити операції з РФ – МЗС

Україна просить етичний та соціально відповідальний глобальний бізнес припинити чи призупинити операції з Росією чи в Росії, тим самим відмовляючись фінансувати її насильство, вбивства та злочини проти людяності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я закликаю вас і вашу організацію долучитися до етичного та соціально відповідального бізнесу, який уже припинив або призупинив операції з або в РФ, відмовившись фінансувати російське насильство, вбивства та злочини проти людяності своїми податками", - сказав Кулеба у зверненні до світової бізнес-спільноти, яке оприлюднив на сторінці у Twitter у вівторок.

Міністр наголосив, що як тільки Україна переможе в цій війні, уряд почне відновлення інфраструктури та економіки, продовжуючи шлях реформ, щоб стати повноправним членом ЄС.

"У зв'язку з цим я хотів би запросити вашу компанію висловити солідарність з Україною та приєднатися до інших мультинаціональних компаній, які вже публічно висловили свою готовність розпочати або відновити бізнес у моїй країні", - зазначив Кулеба.

Крім того, він попросив відповідні компанії надати підтримку Україні та її народу у фінансовий, гуманітарний чи будь-який інший значимий спосіб.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501166138495062022?s=20&t=OIGDpoatSHz2vKXoqWh60g