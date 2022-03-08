"Укрзалізниця" відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів у Чернівцях із можливістю доставки фурами

"Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу можливостей щодо доставки гуманітарних вантажів для військових та всіх громадян України, які страждають унаслідок збройної агресії Росії, та відкрила склад у Чернівцях за адресою вул. Севастопольська, 1, куди можлива доставка фурами великого вантажу.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У компанії наголошують, що бажано надавати вантажі цілими упаковками на піддонах.

Від початку війни "Укрзалізниця" доставила вже 3383 тонни гуманітарного вантажу пасажирськими вагонами та відправила 256 вантажних вагонів, завантажених гуманітарною допомогою, у різні куточки країни. Найбільшу кількість вантажу залізниця доставляє до Києва, Харкова та Лимана.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1409