Події

14:28 08.03.2022

"Укрзалізниця" відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів у Чернівцях із можливістю доставки фурами

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"Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу можливостей щодо доставки гуманітарних вантажів для військових та всіх громадян України, які страждають унаслідок збройної агресії Росії, та відкрила склад у Чернівцях за адресою вул. Севастопольська, 1, куди можлива доставка фурами великого вантажу.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У компанії наголошують, що бажано надавати вантажі цілими упаковками на піддонах.

Від початку війни "Укрзалізниця" доставила вже 3383 тонни гуманітарного вантажу пасажирськими вагонами та відправила 256 вантажних вагонів, завантажених гуманітарною допомогою, у різні куточки країни. Найбільшу кількість вантажу залізниця доставляє до Києва, Харкова та Лимана.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1409

Теги: #укрзалізниця #гуманітарка
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