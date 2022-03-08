Загроза ядерним об'єктам України зберігається на найвищому рівні – голова ядерного регулятора України

Київ. 8 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Ядерні об'єкти України, як і раніше, перебувають під найвищою загрозою через дії щодо них військових Російської Федерації, говорити про якісь результати дипломатичних зусиль МАГАТЕ та інших міжнародних організацій стосовно покращення ситуації не доводиться, заявив голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"Вимушений констатувати, що поки що, незважаючи на активні ініціативи української сторони, на жаль, жодні дипломатичні зусилля МАГАТЕ та інших міжнародних партнерів не привели до реальних результатів у зниженні або усуненні військових ризиків на ядерних об'єктах України", – зазначив Коріков у своєму відеозверненні у вівторок.

Він наголосив, що на сьогодні в Україні через військову агресію Російської Федерації є ризики не лише радіаційних аварій різного масштабу, втрати контролю над джерелами випромінювання, а й безпрецедентні ризики глобальної ядерної катастрофи.

Коріков акцентував, що здійснюючи цинічні та жорстокі вторгнення та подальші захоплення ядерних об'єктів, РФ ігнорує міжнародно визнані принципи та вимоги безпеки, а також міжнародні зобов'язання самої Росії як члена ООН та МАГАТЕ.

Він нагадав, що згідно з резолюцією МАГАТЕ, "будь-який збройний напад і загроза ядерним об'єктам, призначеним для мирних цілей, є порушенням принципів Статуту ООН, міжнародного права та Статуту МАГАТЕ".

Голова ДІЯРУ назвав цинізмом демонстративний напад на ЗАЕС у ніч на 4 березня, одразу після екстреного засідання Ради керуючих МАГАТЕ, на якому різко засудили російське військове вторгнення в Україну та було наголошено на неприпустимості захоплення та знищення атомної енергетики.

Коріков додав, що поряд із захопленням території Зони відчуження та проммайданчика ЧАЕС, а також проммайданчика ЗАЕС, де розташовані сім ядерних установок, артилерійські обстріли Харкова призвели до руйнування будівлі обласного онкологічного диспансеру, на території якого розташовуються високоактивні радіаційні джерела, і пошкодження ядерного дослідницького комплексу "Джерело нейтронів", завантаженого 37 ядерними тепловиділяючими елементами.

"Військове захоплення ядерних установок, а також військові дії проти інших ядерних об'єктів та об'єктів із використанням джерел випромінювання на території України становлять безпрецедентні за своїми масштабами ризики з ядерної та радіаційної безпеки, а також щодо збереження ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел випромінювання", – пояснив голова ядерного регулятора.

Він наголосив, що такі дії противника потрібно розглядати як акти ядерного тероризму.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок заявив, що основним завданням постійного діалогу та попередніх звернень України до МАГАТЕ є офіційна фіксація міжнародною місією фактів захоплення Чорнобильської АЕС та Запорізької АЕС російськими військовими.

"Сподіваємось, що це стане стимулом для ухвалення жорстких рішень щодо гарантування безпеки української атомної енергетики, а отже, і ядерної безпеки Європи та всього світу", – зазначив Галущенко.

Він нагадав, що Україна вже надіслала офіційні звернення до МАГАТЕ із викладенням свого бачення гарантування безпеки в умовах воєнних дій, які Росія веде на українській території.

Українська сторона, зокрема, наголошує на необхідності виконання таких дій, як негайне припинення вогню та заборона окупаційним військам наближатися ближче ніж 30 км до об'єктів атомної енергетики, а також звернення МАГАТЕ до НАТО щодо впровадження закритого неба (А2/AD zone) над територією України з огляду на географію розташування АЕС на території країни.

Крім того, Україна вважає за необхідне активізацію діяльності МАГАТЕ для координації запобігання актам ядерного тероризму на ЧАЕС, а також у плані гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу з детальним документуванням подій.

Раніше міністр також звернувся до міжнародних організацій із проханням усіляко сприяти закриттю неба над територією України – "до того як станеться катастрофа".

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив раніше в понеділок, що очікує найближчим часом відповіді на його пропозиції щодо гарантування безпеки українських ядерних об'єктів. "Сподіваюся, що мої консультації найближчим часом принесуть успіх", – сказав він журналістам у Відні. Голова МАГАТЕ допускав можливість особисто вирушити до України для таких консультацій щодо гарантій безпеки ядерних об'єктів.