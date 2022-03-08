Кличко привітав українок зі святом весни

Лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко привітав зі святом весни усіх українських жінок. Він також виклав відео з привітанням захисниць країни на своїй сторінці у Facebook.

«Зі святом весни вас, наші найкращі, найгарніші і найнадійніші! І ті, хто боронить сьогодні Україну, і ті, хто забезпечує тил та пригортає до серця наших дітей», - написав Кличко.

Раніше лідер «УДАРу» відвідав пологовий будинок у Києві та зазначив, що лікарня забезпечена усім необхідним.