Події

14:07 08.03.2022

Кличко привітав українок зі святом весни

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Кличко привітав українок зі святом весни

Лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко привітав зі святом весни усіх українських жінок. Він також виклав відео з привітанням захисниць країни на своїй сторінці у Facebook.

«Зі святом весни вас, наші найкращі, найгарніші і найнадійніші! І ті, хто боронить сьогодні Україну, і ті, хто забезпечує тил та пригортає до серця наших дітей», - написав Кличко.

Раніше лідер «УДАРу» відвідав пологовий будинок у Києві та зазначив, що лікарня забезпечена усім необхідним.

Теги: #кличко #привітання #жінки
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