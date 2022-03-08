Україна повинна мати колективний договір безпеки з усіма сусідами, зокрема РФ, і провідними державами світу – Зеленський

Україна готова до укладання будь-яких договорів про гарантії безпеки з усіма країнами-сусідами, зокрема і з РФ, і за участю провідних держав світу – США, Франції, Німеччини, а також Туреччини, з якою Україна межує через Чорне море, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Щодо НАТО я багато разів говорив і передавав публічно меседжі і Росії, і президенту Путіну: ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що Росія – наш сусід", – сказав Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, повідомляє сайт глави держави.

На його думку, це будуть гарантії не лише Україні, а й РФ, про які вона постійно каже. "Хоча я не знаю, від кого вона захищається. Бо Україна ніколи ні на кого не нападала, а лише вела оборонні дії. Тому що захищає останнє, що в нас є, – сім’ю і землю", – наголосив український президент.

Щодо вимог, які висуває Україна російській владі, зокрема про визнання незалежності окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, глава держави зазначив, що за цим пунктом можливий компроміс, але для цього президент РФ Володимир Путін має почати вести прямий діалог. "Ми можемо дискутувати з Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу", – сказав Зеленський.

Він назвав висунуті вимоги з боку РФ щодо "денацифікації" України чистим нацизмом, оскільки вона спрямована на знищення української нації.

"Те саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина поводила денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати "денацифікація", а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу", - наголосив президент, висловивши переконання, що у майбутньому світ визнає, що це було знищення народу України.

"Це багато разів було в історії і завжди закінчувалося дуже погано. Але закінчувалося для деяких держав так, що їм потім було соромно за те, що вони починали очищення світу від тієї чи іншої нації. А деяким державам було соромно за те, що на цьому страшному, кривавому шляху вони не вступилися та не захищали іншу націю", – додав Зеленський.