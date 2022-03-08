Події

11:59 08.03.2022

Російські війська розпочали обстріл Маріуполя в напрямку маршруту евакуації - "Азов"

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Російські війська розпочали обстріл Маріуполя в напрямку маршруту евакуації - "Азов"

У полку "Азов" заявляють, що російські війська розпочали обстріл Маріуполя у напрямку маршруту евакуації цивільного населення.

"Спеціально для евакуації мирних жителів Маріуполя по єдиному маршруту оборонці міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження та інше. Просто зараз, не випускаючи маріупольців із міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні "Азова" (Маріуполь) у Телеграм-каналі.

 

Теги: #евакуація #донецька #обстріли
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