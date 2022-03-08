Російські війська розпочали обстріл Маріуполя в напрямку маршруту евакуації - "Азов"

У полку "Азов" заявляють, що російські війська розпочали обстріл Маріуполя у напрямку маршруту евакуації цивільного населення.

"Спеціально для евакуації мирних жителів Маріуполя по єдиному маршруту оборонці міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження та інше. Просто зараз, не випускаючи маріупольців із міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні "Азова" (Маріуполь) у Телеграм-каналі.