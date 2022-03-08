Від сьогодні розпочато виплату 6,5 тис. грн допомоги тим, хто втратив роботу через війну, - Мінцифри

Від сьогодні, 8 березня, розпочато виплату 6,5 тис. грн допомоги українцям, які втратили роботу через війну, йдеться у повідомленні пресслужби віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова.

"6 500 грн можуть отримати українці в рамках "єПідтримки" вже від сьогодні. Саме в тих областях, де тривають найактивніші бойові дії. Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на визначений вид бізнесу з програми було знято", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та підприємці всіх груп.

Щоб отримати виплату необхідно авторизуватися в "Дії" і вибрати послугу "єПідтримка". Далі необхідно вибрати картку "єПідтримка", а якщо у когось її ще немає, то її необхідно оформити. Після цього потрібно натиснути кнопку "Отримати допомогу" та чекати зарахування коштів протягом доби.

Як повідомлялося, до переліку регіонів, де діятиме програма, увійшли: Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.