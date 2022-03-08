Запрацював гуманітарний коридор із Сум до Полтави - голова Полтавської обладміністрації

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив про початок роботи гуманітарного коридору для евакуації мешканців міста Суми до Полтави.

"Людей вивозитимемо до Полтави через Лохвицю та Лубни. Цей маршрут узгоджений українською та російською сторонами. З 9:00 до 21:00 за київським часом розпочався режим тиші. Україна його дотримується", - написав Лунін у Телеграмі.

За його словами, декілька десятків автобусів уже вирушили з Лохвиці, щоб забрати людей, їх супроводжуватимуть представники Червоного Хреста та медики.

"Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Полтавська та Сумська обласні військові адміністрації контролюють процес. Логістика вибудована. Людей приймемо, нагодуємо. Евакуйовуємо цивільних, зокрема іноземних студентів. Всі далі продовжать рух на захід країни. Цим гуманітарним кором прибуде також і гуманітарна допомога: їжа та ліки", - розповів Лунін.