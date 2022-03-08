Радіаційний фон на території Запорізької області не становить загрози життю та здоров'ю людей

Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози життю та здоров'ю населення, повідомляє державна установа "Запорізький обласний центр з контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"Станом на 8.00 8 березня 2022 року гамма фон складає: м. Енергодар – 9.8 мкР/год; м. Запоріжжя – 12 мкР/год; м. Мелітополь – 12-20 мкР/год; м. Токмак – 12 мкР/год; м. Бердянськ - 10 -13 мкР/годину; м. Василівка - 12 мкР/годину; смт. Андріївка – 10 -13 мкР/год, і є таким, що не перевищує характерний для цих територій природний фон", – йдеться в повідомленні.