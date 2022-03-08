Події

08:31 08.03.2022

Радіаційний фон на території Запорізької області не становить загрози життю та здоров'ю людей

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Радіаційний фон на території Запорізької області не становить загрози життю та здоров'ю людей

Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози життю та здоров'ю населення, повідомляє державна установа "Запорізький обласний центр з контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"Станом на 8.00 8 березня 2022 року гамма фон складає: м. Енергодар – 9.8 мкР/год; м. Запоріжжя – 12 мкР/год; м. Мелітополь – 12-20 мкР/год; м. Токмак – 12 мкР/год; м. Бердянськ - 10 -13 мкР/годину; м. Василівка - 12 мкР/годину; смт. Андріївка – 10 -13 мкР/год, і є таким, що не перевищує характерний для цих територій природний фон", – йдеться в повідомленні.

Теги: #фон #запорізька #радіаційний
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