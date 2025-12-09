Інтерфакс-Україна
08:26 09.12.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 26 населених пункти Запорізької області, є постраждалі

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 26 населеним пунктам Запорізької області, є постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. 16 людей поранено через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі, 407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку.

Також 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля, а 218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки,  Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук. 

Крім того, надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

