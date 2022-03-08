Російська армія деморалізована, військові займаються мародерством, на ТОТ ведеться психологічна боротьба з місцевим опором населення – Генштаб

Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно сповільнився, окупанти деморалізовані та займаються мародерством. Ведеться психологічна боротьба на тимчасово окупованих територіях, повідомили у Генштабі.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах", – сказано у зведенні Генштабу в Facebook станом на ранок вівторка, 8 березня.

Зокрема, на Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.

Сили оборони Києва продовжують захищати столицю на зовнішньому рубежі оборони та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об'єктів України та угруповань військ.

"Окупанти деморалізовані і все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення військових конфліктів", - наголосили в Генштабі.

Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, що тимчасово зайняті російськими окупантами, широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

У Генштабі також повідомили, що залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua