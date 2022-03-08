8 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 13 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 13 RUSSIAN AGRESSION

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний жіночий день і День весняних крил. В Австралії – День Канберри, у Малайзії – День султана, у США – День штату Орегон. Православна церква 8 березня вшановує пам'ять священномученика Полікарпа.

Міжнародний жіночий день

Свято своїм корінням сягає у багатовікову боротьбу жінок за участь у житті суспільства нарівні з чоловіками. У Стародавній Греції Лісістрата заради припинення війни організувала сексуальний страйк проти чоловіків. Під час Французької революції паризькі жінки, які виступали за "свободу, рівність і братерство", організували марш на Версаль, щоб вимагати надання жінкам виборчого права.

Ідея проведення Міжнародного жіночого дня вперше виникла на початку ХХ століття, коли промислово розвинений світ переживав період експансії та потрясінь, демографічного буму та появи радикальних ідеологій.

Так, 28 лютого 1909 року на всій території США відзначали перший національний жіночий день за рішенням Соціалістичної партії Америки. Жінки продовжували відзначати цей день останньої неділі лютого аж до 1913 року.

У 1910 році на засіданні в Копенгагені Соціалістичний інтернаціонал заснував Міжнародний жіночий день, щоб відзначити рух за права жінок та допомогти жінкам набути загального виборчого права. Саму ідею заснувати день, присвячений боротьбі за права жінок, приписують німецькій соціалістці Кларі Цеткін. У Копенгагені ця пропозиція отримала одностайну підтримку конференції за участю понад 100 жінок із 17 країн. Проте конкретну дату проведення цього дня встановлено не було.

У 1911 році Міжнародний жіночий день уперше відзначався 19 березня в Австрії, Німеччині, Данії та Швейцарії, де проходили багатолюдні мітинги, під час яких жінки вимагали права голосу та права обіймати державні посади, а також надання права на працю та на професійно-технічну підготовку та припинення дискримінації на робочому місці.

У 1913-1914 роках в рамках руху за мир, що зародився напередодні Першої Світової війни, російські жінки відзначили свій перший Міжнародний жіночий день першої неділі лютого 1913 року. Наступного року у низці країн Європи 8 березня жінки провели мітинги або на знак протесту проти утисків їхніх прав, або на знак солідарності з жінками інших країн.

У 1917 році в царській Росії на тлі гострої продовольчої кризи і політичної кризи на заводах і фабриках страйкували робітники. Жінки обрали останню неділю лютого, щоб провести страйк із закликом "За хліб і мир!"

Існує версія, що свого часу для святкування Міжнародного жіночого дня було обрано 8 березня з тієї причини, що саме цього дня 1857 року кілька сотень робітниць текстильних і взуттєвих фабрик Нью-Йорка провели акцію протесту та демонстрацію. Вони вимагали 10-годинного робочого дня, покращення умов праці та однакової заробітної плати з чоловіками. Поліція нібито розігнала демонстранток, але ті об'єдналися в профспілку. Втім, цей факт документально не підтверджується.

У 1945 році в Сан-Франциско був підписаний Статут ООН, який серед іншого став першою міжнародною угодою, що проголосила рівність чоловіків і жінок як основне право людини. "Небагато кампаній, що проводяться ООН, отримали більш активну і широку підтримку, ніж кампанія за заохочення та захист рівноправності жінок", - йдеться на офіційному сайті ООН. Гендерна рівність визнана державами-членами одним із важливих факторів у досягненні пріоритетних цілей ООН у галузі зміцнення миру та безпеки, захисту прав людини та розвитку, сформульованих у Декларації тисячоліття, датованої вереснем 2000 року.

Церковне свято

День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського

Святитель Полікарп, єпископ Смирнський, народився приблизно у 80 році і проживав у Смирни Малої Азії. Рано залишившись сиротою, Полікарп був вихований, за настановою Янгола, благочестивою вдовою Калістою.

У часи, коли на Римський престол вступив імператор Марк Аврелій (161-180), християни зазнали одного з найжорстокіших гонінь. Язичники вимагали, щоб суддя шукав святого Полікарпа - "батька всіх християн" та "спокусника всієї Азії".

У цей час святитель на настійне прохання своєї пастви перебував у невеликому селищі неподалік Смирни. Коли воїни прийшли за ним, святий Полікарп вийшов назустріч і наказав їх нагодувати, а сам у цей час почав молитися, готуючись до мученицького подвигу.

Страждання і смерть святителя Полікарпа описані в "Посланні християн Смирнської Церкви до інших Церков" - одному з найбільш стародавніх пам'яток християнської писемності. Будучи приведений на суд, святитель Полікарп твердо сповідав свою віру в Христа і був засуджений до спалення.

Ще цього дня:

1910 — Французький авіатор Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота;

1920 — Проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу;

1946 — Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви;

1950 — Климент Ворошилов офіційно заявив про існування в СРСР атомної бомби;

1971 — Боксерський "бій століття" Джо Фрейзер — Мухаммед Алі;

1983 — Рональд Рейган у виступі назвав СРСР "Імперією зла";

2006 — США скасували обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона–Вейніка стосовно України.

Іменини: Іван, Дем'ян, Олександр, Полікарп, Мусій, Климент, Кузьма, Мойсей.